Ruba tre sedie da giardino in esposizione | assolto dopo tre anni di processo

Dopo un processo durato tre anni, un uomo è stato assolto dall'accusa di aver rubato tre sedie da giardino di plastica dall'esposizione di un negozio di bricolage in città di Castello. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario che si è concluso con l'assoluzione dell'imputato. La vicenda si è svolta nel corso degli ultimi anni, coinvolgendo le indagini e le udienze in tribunale.