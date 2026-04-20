Ruba tre sedie da giardino in esposizione | assolto dopo tre anni di processo
Dopo un processo durato tre anni, un uomo è stato assolto dall'accusa di aver rubato tre sedie da giardino di plastica dall'esposizione di un negozio di bricolage in città di Castello. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario che si è concluso con l'assoluzione dell'imputato. La vicenda si è svolta nel corso degli ultimi anni, coinvolgendo le indagini e le udienze in tribunale.
Era accusato di aver rubato tre sedie da giardino, di plastica, dall’esposizione nel piazzale del “Brico Io” di Città di Castello. Gli altri due imputati per furto in concorso erano usciti dal procedimento da tempo.L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Federici, era accusato di essersi “al.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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