Catanzaro tifoso assolto dopo tre anni | revocato il DASPO indagini inconclusive sull’accensione del fumogeno

A.G., tifoso di Catanzaro, è stato finalmente assolto dopo tre anni di restrizioni. La revoca del DASPO arriva dopo che le indagini sull’accensione del fumogeno non hanno portato a nessuna certezza. Il tifoso potrà tornare a seguire le partite senza più divieti.

La vicenda di A.G., un tifoso catanzarese, si è risolta con il suo completo discolpato e la conseguente revoca del DASPO (Divieto di Accesso agli Eventi Sportivi) che lo gravava dal novembre 2022. Un provvedimento che, a distanza di oltre tre anni, è stato ritenuto non più necessario alla luce di una sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro, che ha stabilito l’assoluzione dell’uomo “per non aver commesso il fatto”. La decisione del Questore della provincia di Catanzaro, giunta nella giornata di oggi, 7 febbraio 2026, segna la conclusione di un iter giudiziario iniziato in seguito agli incidenti verificatisi durante l’incontro di calcio tra Catanzaro e Crotone, il 6 novembre 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante una perquisizione in un veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un fumogeno nel bagagliaio.

