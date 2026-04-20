Ruba 65mila euro di abiti e accessori nel Quadrilatero della Moda a Milano | arrestato

Un uomo di 27 anni di origini cinesi è stato arrestato ieri dai carabinieri nel centro di Milano, nel quartiere noto come il Quadrilatero della Moda. Secondo quanto riferito, avrebbe sottratto capi di abbigliamento e accessori per un valore complessivo di circa 65mila euro. L’arresto è avvenuto durante un intervento delle forze dell’ordine, che hanno recuperato la merce rubata.

65mila euro di vestiti e accessori. Sarebbe questo il bottino ricavato da un 27enne, di origini cinesi, arrestato ieri dai carabinieri. Il giovane avrebbe rubato la merce in diversi negozi del Quadrilatero della Moda di Milano e nascosto tutto nella camera di un B&B in cui alloggiava.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il "magazzino del lusso" nel B&b: arrestato ladro del Quadrilatero con 65mila euro di vestitiAveva rubato 7mila euro di vestiti in un negozio nel quadrilatero della moda, ma nel B&b dove alloggiava i carabinieri hanno trovato altri vestiti di... Aggredirono un turista nel Quadrilatero della moda per prendergli l’orologio da centomila euro: due arrestati, caccia al compliceMilano, 17 marzo 2026 – Il 31 agosto scorso, a Milano, nella centralissima via Gerolamo Morone (in pieno quadrilatero della moda), un turista... Aggiornamenti e contenuti dedicati Ruba 65mila euro di abiti e accessori nel Quadrilatero della Moda a Milano: arrestato65mila euro di vestiti e accessori. Sarebbe questo il bottino ricavato da un 27enne, di origini cinesi, arrestato ieri dai carabinieri. Il giovane avrebbe rubato la merce in diversi negozi del ... fanpage.it Milano, furti in serie nel Quadrilatero della Moda: arrestato 27enne. Bottino da 65 mila euro, tra vestiti e accessori griffatiQuando l’hanno visto entrare nel negozio di un noto brand di moda in via Sant’Andrea, l'uomo, con precedenti specifici, ha provato a scappare ferendo alla mano un carabiniere ... milano.corriere.it