Negli ultimi giorni, il profilo Instagram di RTL102.5 è stato sospeso. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni di questa interruzione. Tuttavia, i follower possono continuare a seguire le notizie e gli aggiornamenti tramite gli altri canali social ufficiali dell'emittente radiofonica. La sospensione del profilo Instagram si aggiunge a un momento di cambiamenti per la piattaforma social del gruppo.

In questi giorni, come sempre, potete informarvi in modo affidabile e credibile anche su tutti i social di RTL 102.5, ma non su Instagram. Il nostro profilo infatti è stato improvvisamente sospeso da Meta e, dopo diversi accertamenti, abbiamo motivo di credere che RTL 102.5 sia vittima di un comportamento non corretto di terzi e abusivo. Stiamo prendendo provvedimenti per tornare al più presto. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - RTL102.5, sospeso il profilo Instagram

Milano, Corona: «Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra»

Notizie correlate

“Mi hanno sospeso Instagram, censura ancor più grave di quella fatta al mio assistito Corona”: la denuncia dell’avvocato Chiesa. Mediaset replica: “Non c’entriamo nulla, mai segnalato il suo profilo”L’avvocato Ivano Chiesa, difensore di Fabrizio Corona, ieri 7 febbraio, ha ricevuto una comunicazione dal colosso del web Meta sulla rimozione del...

Fabrizio Corona: il suo profilo Instagram è stato disattivatoQuesta mattina l’amara scoperta per Fabrizio Corona: il suo profilo Instagram è stato disattivato.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sospeso l'account Instagram di Rtl 102,5: ecco perché; Il nostro Instagram è stato improvvisamente sospeso da Meta e, dopo diversi accertamenti, abbiamo motivo di credere che RTL 102.5 sia vittima di un comportamento non corretto di terzi e abusivo: la nota della radio; Sospeso l’account Instagram di Rtl 102,5; Sospensione profilo Instagram di RTL 102.5.

RTL102.5, sospeso il profilo InstagramIn questi giorni, come sempre, potete informarvi in modo affidabile e credibile anche su tutti i social di RTL 102.5, ma non su Instagram. Il nostro ... panorama.it

Sospeso il profilo Instagram di RTL 102.5. L’emittente: Vittime di comportamento non corretto di terzi e abusivoNei giorni scorsi la radiofonia italiana è stata sorpresa dalla sospensione dei profili social di Radio Deejay - per l'emittente di Via Massena poi la cosa si è risolta - ed RTL 102.5. Proprio l'amm ... radiomusik.it

#BuongiornoRoma Credit. instagram.com/p/DXKjrh3DMvw/ - Foro Romano - facebook.com facebook

Io non l’avevo mai sentito, forse sulla bio avevo visto che era su juventibus. Poi alla n volta che mi scocciava ho detto vabbè capiamo chi è sto scemo e ho googlato, e dopo un tot di pagine sono finito sul suo Instagram e le sue imitazioni sono memorabili, fa ve x.com