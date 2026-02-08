Mi hanno sospeso Instagram censura ancor più grave di quella fatta al mio assistito Corona | la denuncia dell’avvocato Chiesa Mediaset replica | Non c’entriamo nulla mai segnalato il suo profilo

L’avvocato Ivano Chiesa denuncia di essere stato sospeso da Instagram, accusando una censura più grave di quella subita dal suo assistito Fabrizio Corona. La comunicazione di Meta arriva a poche ore dalla rimozione del profilo, che Chiesa attribuisce a una violazione degli standard della community. Mediaset si dissocia, chiarendo di non aver mai segnalato il profilo dell’avvocato. La vicenda accende ancora una volta i riflettori sui limiti della moderazione sui social network italiani.

L’avvocato Ivano Chiesa, difensore di Fabrizio Corona, ieri 7 febbraio, ha ricevuto una comunicazione dal colosso del web Meta sulla rimozione del suo profilo social per violazione degli standard della community. “Mi hanno sospeso l’account Instagram, – ha spiegato Chiesa – perché non avrei rispettato gli standard di Meta. Poiché io parlo solo di questioni giudiziarie, ovviamente con i dovuti modi, lo considero un atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito Corona. Silenziare i difensori è tipico delle dittature più orribili”. Immediata la replica di Mediaset: “Contrariamente a quanto si sta insinuando nelle ultime ore, Mediaset non c’entra nulla con la sospensione dell’avvocato Ivano Chiesa da Instagram, il profilo non è mai stato segnalato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

