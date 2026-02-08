L’avvocato Ivano Chiesa denuncia di essere stato sospeso da Instagram, accusando una censura più grave di quella subita dal suo assistito Fabrizio Corona. La comunicazione di Meta arriva a poche ore dalla rimozione del profilo, che Chiesa attribuisce a una violazione degli standard della community. Mediaset si dissocia, chiarendo di non aver mai segnalato il profilo dell’avvocato. La vicenda accende ancora una volta i riflettori sui limiti della moderazione sui social network italiani.

L’avvocato Ivano Chiesa, difensore di Fabrizio Corona, ieri 7 febbraio, ha ricevuto una comunicazione dal colosso del web Meta sulla rimozione del suo profilo social per violazione degli standard della community. “Mi hanno sospeso l’account Instagram, – ha spiegato Chiesa – perché non avrei rispettato gli standard di Meta. Poiché io parlo solo di questioni giudiziarie, ovviamente con i dovuti modi, lo considero un atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito Corona. Silenziare i difensori è tipico delle dittature più orribili”. Immediata la replica di Mediaset: “Contrariamente a quanto si sta insinuando nelle ultime ore, Mediaset non c’entra nulla con la sospensione dell’avvocato Ivano Chiesa da Instagram, il profilo non è mai stato segnalato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno sospeso Instagram, censura ancor più grave di quella fatta al mio assistito Corona”: la denuncia dell’avvocato Chiesa. Mediaset replica: “Non c’entriamo nulla, mai segnalato il suo profilo”

