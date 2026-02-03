Fabrizio Corona | il suo profilo Instagram è stato disattivato

Fabrizio Corona non ha più accesso al suo profilo Instagram. Dopo la messa in onda di un’altra puntata di Falsissimo, il social ha deciso di disattivare l’account dell’ex paparazzo. Corona ha perso così un canale importante per comunicare con i suoi follower.

Questa mattina l’amara scoperta per . L’ex re dei paparazzi è vantava milioni di followers e tramite i suoi social pubblicizzava Falsissimo, poi disponibile su Youtube, metà parte gratuita e metà in abbonamento. Recentemente Mediaset ha chiesto alla dda l’intervento per il blocco dei suoi profili social. Sembrerebbe che non ci sia corrispondenza tra i due fattori, ma da questa mattina Fabrizio Corona non può più entrare sul suo profilo Instagram. Stando alle prime indiscrezioni ciò sarebbe legato alla richiesta avanzata da Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

