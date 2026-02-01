Adams sblocca il match | il Torino torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive

Dopo quattro sconfitte di fila, il Torino torna a sorridere. Adams segna il gol decisivo che permette ai granata di uscire dalla crisi e di riprendere la strada della vittoria in Serie A. La squadra, che sembrava in difficoltà, ha dimostrato carattere e volontà di rialzarsi.

Il Torino torna a vincere in Serie A dopo quattro sconfitte consecutive, spezzando un periodo nero che aveva messo in crisi l’intera squadra. Il gol decisivo è arrivato al 29’ del primo tempo, segnato da Che Adams, che ha sbloccato il match contro il Lecce, in una partita giocata al granata al Mapei Stadium. Il risultato finale è 1-0, un successo che, seppur modesto nei numeri, ha un valore strategico e psicologico fondamentale per una formazione che iniziava a vacillare sotto la pressione del campionato. Il gol è stato frutto di un’azione costruita con precisione: cross da destra, deviazione di un difensore, e l’attaccante inglese ha colpito con freddezza, mettendo la palla nell’angolo alto della porta difesa da Falcone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

