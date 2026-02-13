Messina Futsal sfida al Regalbuto | primato nel girone D a rischio dopo due sconfitte consecutive Obiettivo Serie A2

Il Messina Futsal, reduce da due sconfitte consecutive, affronta domani al “PalaLaganà” di Montepiselli il Regalbuto, in una partita decisiva per mantenere il primato nel girone D e evitare di perdere terreno nella corsa verso la Serie A2.

Messina Futsal, la sfida col Regalbuto apre la volata finale verso la Serie A2. Il Messina Futsal affronta un test cruciale nella sua corsa alla Serie A2 di futsal, ospitando sabato 13 febbraio 2026 al “PalaLaganà” di Montepiselli il Regalbuto. La partita, in programma alle 15:00, è un momento chiave per i giallorossi, attualmente leader del girone D, mentre si avvicina la conclusione della regular season. La sfida arriva dopo due recenti sconfitte che hanno riaperto i giochi in classifica. Un cammino interrotto e la necessità di ripartire. La stagione del Messina Futsal, fino a poco tempo fa caratterizzata da un’ininterrotta serie di successi, ha subito una battuta d’arresto con due sconfitte consecutive.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Messina Futsal ha iniziato il 2024 con una vittoria importante nella seconda giornata di ritorno della Serie A2.

Il Messina Futsal ha perso (7-2) in trasferta la sfida d'alta quota contro il Marsala 2012, proposta dalla 14^ giornata del campionato di Serie A2.

