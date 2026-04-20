Room for Dreams | il progetto del ME Milan Il Duca per la Design Week

Dal 20 al 26 aprile, l'hotel situato in piazza della Repubblica ospiterà una serie di eventi e allestimenti in occasione della Design Week. Durante questa settimana, gli spazi dell'hotel saranno aperti al pubblico e presenteranno installazioni, proiezioni cinematografiche e altre attività legate al mondo del design. L'iniziativa coinvolge vari artisti e creativi che utilizzeranno le aree dell'hotel per esporre le proprie opere.

Lo fa il ME Milan Il Duca, hotel cinque stelle in piazza della Repubblica progettato da Aldo Rossi e parte del gruppo Meliá Hotels International, che dal 20 al 26 aprile presenta il progetto Room for Dreams, sviluppato insieme alla piattaforma internazionale designboom. Un’occasione non solo per gli ospiti, ma anche per chi è in città per il Fuorisalone (e per i milanesi) di scoprire da vicino l’anima dell’hotel. ME Milan Il Duca propone una serie di installazioni e attivazioni diffuse nei suoi ambienti, pensate per essere vissute con tempi e modalità diverse. Qui sotto, cosa vale la pena vedere. Room for Dreams all’hotel ME Milan Il Duca per la Design Week 2026 Nel giardino interno, SolidNature firma un’installazione su larga scala insieme a Samir Bantal e al team di OMA AMO.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Room for Dreams: il progetto del ME Milan Il Duca per la Design Week Notizie correlate Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Dalla plastica riciclata un innovativo sedile per il trasporto: il progetto nato a Monsano conquista la Milano Design WeekMONSANO– Un sedile realizzato interamente in plastica riciclata, esempio concreto di innovazione circolare applicata al design per il trasporto. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Room for Dreams : il progetto del ME Milan Il Duca per la Design Week; Accademia del Caffè Espresso alla Milan Design Week 2026 con Coffee Portraits; Al Fuorisalone di Milano c'è una la lista di eventi firmati Hearst Global Design + Architecture; Design Week, Barbie arriva a Milano (e prenota una stanza in hotel tutta rosa). Room for Dreams : il progetto del ME Milan Il Duca per la Design WeekDal 20 al 26 aprile l’hotel in piazza della Repubblica apre i suoi spazi con installazioni, cinema e incontri, accessibili anche al pubblico ... vanityfair.it Alla Milano Design Week Loro Piana mette in scena il plaid di lana come elemento centrale dell’abitare. facebook