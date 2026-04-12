Cristiano Ronaldo segna il gol 969 mentre l’Al-Nassr consolida la vetta della classifica

Durante una partita, il calciatore ha segnato il suo gol numero 969, contribuendo alla vittoria della squadra. Con questa rete, l’Al-Nassr ha rafforzato la posizione in cima alla classifica del campionato. La partita si è conclusa con il club che ha mantenuto il vantaggio rispetto alle altre squadre in classifica. La rete rappresenta un nuovo record personale per il calciatore nel corso della sua carriera.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Cristiano Ronaldo, leggenda del calcio portoghese, ha ulteriormente arricchito la sua impressionante carriera raggiungendo il traguardo di 969 gol, grazie alla vittoria dell’Al-Nassr per 2-0 contro l’Al-Okhdood. Questo risultato non solo rappresenta un importante passo verso il raggiungimento del traguardo simbolico di 1000 gol, ma rafforza anche la posizione della squadra al vertice della classifica di campionato. La partita, svoltasi in un’atmosfera intensa e competitiva, ha visto Ronaldo contribuire con un gol fondamentale che ha dato il via alla vittoria.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cristiano Ronaldo segna il gol 969 mentre l’Al-Nassr consolida la vetta della classifica. Leggi anche: Cristiano Ronaldo in gol mentre l’Al-Nassr va in testa alla Pro League saudita con una facile vittoria in casa dell’Al-Namjah Report, risultato, gol con il rigore di Cristiano Ronaldo “mai in dubbio” mentre l’icona del Portogallo segna due gol al ritorno da un infortunio nella Pro League saudita2026-04-03 22:23:00 Giorni caldissimi in redazione! Cristiano Ronaldo ha segnato due gol al ritorno da un infortunio mentre l’Al-Nassr si è portato a... Cristiano Ronaldo SCORES GOAL 962 in HIS RETURN for Al Nassr | 1080i HD