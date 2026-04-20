Questa settimana si parla di Romina Power, che si prepara a un nuovo progetto chiamato

Romina Power pronta a diventare una Belva Dopo anni di tentativi, Romina Power sembra finalmente pronta a «diventare una belva». L’artista, a lungo corteggiata dalla produzione di Belve, sarebbe ora vicina a dire sì al programma condotto da Francesca Fagnani. Sono in corso gli ultimi contatti per definire i dettagli dell’intervista, che si preannuncia scoppiettante. Parlerà sicuramente del nuovo libro, ma ci sarà spazio anche per l’amore e la famiglia. Al Bano è avvisato. Rose Villain pensa a New York Rose Villain è pronta a diventare mamma per la prima volta e ha sta pensando di far nascere il suo primo figlio a New York. Un legame, quello con la città americana, che va oltre la musica e che oggi diventa parte anche della sua vita privata.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Romina Power è pronta a diventare una Belva, Rose Villain pensa a New York per la nascita del primo figlio e le prove di convivenza di Ambra Angiolini

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Rose Villain è incinta, primo figlio per la cantante: sapete che suo marito è famosissimo?Una notizia dolcissima sta facendo il giro dei social e riguarda una delle artiste italiane più amate degli ultimi anni.

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Temi più discussi: Romina Power è pronta a diventare una Belva, Rose Villain ha scelto New York per la nascita del primo figlio e le prove di convivenza di Ambra Angiolini; Romina Power lapidaria su Al Bano: Rapporti ottimi perché non ci vediamo mai | Non ci; Romina Power è pronta a diventare una Belva Rose Villain ha scelto New York per la nascita del primo figlio e le prove di convivenza di Ambra Angiolini; Belve ospiti del 21 aprile 2026 | il rapper Shiva dalla Fagnani.

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Avvisate Al Bano: Romina Power sta per diventare una "belva". In seguito a un lungo corteggiamento, Romina sarebbe ora vicina ad accettare l'invito di Francesca Fagnani. L'attrice e cantante statunitense, trapiantata in Puglia, è pronta a raccontarsi a #Belve. x.com

Il modo in cui Romina Power e Al Bano si guardano... Parole semplici eppure capaci di raccontare tutto: “` …” “` , `.” E per voi… qual è la fr - facebook.com facebook