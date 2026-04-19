Romina Power si prepara a lanciare un nuovo progetto musicale, mentre Rose Villain ha annunciato di aspettare il suo primo figlio a New York. Nel frattempo, Ambra Angiolini ha iniziato a vivere con il partner, confermando le prove di convivenza. Questi eventi sono stati riportati da varie fonti di gossip e intrattenimento nelle ultime settimane. Ogni settimana, la newsletter di Vanity presenta tre novità che ancora non sono state rese pubbliche.

Romina Power pronta a diventare una Belva Dopo anni di tentativi, Romina Power sembra finalmente pronta a «diventare una belva». L’artista, a lungo corteggiata dalla produzione di Belve, sarebbe ora vicina a dire sì al programma condotto da Francesca Fagnani. Sono in corso gli ultimi contatti per definire i dettagli dell’intervista, che si preannuncia scoppiettante. Parlerà sicuramente del nuovo libro, ma ci sarà spazio anche per l’amore e la famiglia. Al Bano è avvisato. Nascerà a New York il primo figlio di Rose Villain Rose Villain è pronta a diventare mamma per la prima volta e ha già fatto una scelta chiara: suo figlio nascerà a New York.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Romina Power è pronta a diventare una Belva, Rose Villain ha scelto New York per la nascita del primo figlio e le prove di convivenza di Ambra Angiolini

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