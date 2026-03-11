Una cantante italiana molto conosciuta ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. La notizia sta facendo il giro dei social network e ha suscitato entusiasmo tra i fan. La cantante è molto apprezzata nel panorama musicale nazionale e internazionale. Suo marito, la cui identità è nota, è una figura molto famosa nel mondo dello spettacolo.

Una notizia dolcissima sta facendo il giro dei social e riguarda una delle artiste italiane più amate degli ultimi anni. Rose Villain ha infatti condiviso con i fan un momento molto speciale della sua vita privata, annunciando di essere in attesa del suo primo figlio. La cantante ha scelto un modo molto intimo e creativo per dare la notizia, pubblicando su Instagram un video ricco di emozione in cui ripercorre alcuni dei momenti più significativi degli ultimi mesi. Tra test di gravidanza, ecografie e immagini della sua quotidianità, il filmato racconta l’inizio di una nuova avventura che la vede protagonista non solo come artista, ma anche come futura mamma. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Rose Villain è incinta, primo figlio per la cantante: sapete che suo marito è famosissimo?

Rose Villain è incinta: la cantante e il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm, aspettano il primo figlioNei frame del video si vedono momenti intimi dei passati mesi, dall'ecografia alla commozione condivisa con il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm,...

Rose Villain è incinta, l'annuncio sui social con un dolcissimo video. E la canzone per il figlio

Rose Villain incinta, sarà un maschietto? Il dettaglio nella canzone Tuttaluce che rivela la gravidanzaRose Villain diventerà madre. La cantante ha comunicato la gravidanza con un video pubblicato sui social, dove compare anche il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm.

Rose Villain è incinta: l'annuncio sui social e gli indizi sul bebè in arrivoLa cantante milanese Rose Villain è incinta, ha condiviso sui social un video emozionante per annunciare la gravidanza: insieme al marito e produttore Andrea Ferrara è in attesa del loro primo figlio.

Congratulazioni ragazzi! Che emozione Video Rose Villain

I fan della rapper milanese sono al settimo cielo. Rose Villain ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video di Tuttaluce, brano che annuncia ufficialmente la gravidanza della cantante, splendida con il pancione e un sorriso che dice tutto