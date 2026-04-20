Romania Gheorghe Hagi è il nuovo ct

Gheorghe Hagi è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio della Romania, sostituendo Mircea Lucescu. La decisione è stata annunciata ufficialmente e conferma il ruolo di Hagi come responsabile della selezione e delle attività della squadra nazionale. La nomina segna un cambiamento nella guida tecnica della squadra, che si prepara a nuove sfide sportive.

prende il posto dell’indimenticato Mircea Lucescu Gheorghe Hagi è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale della Romania. L’indimenticabile fuoriclasse raccoglie la pesante eredità di un’altra icona sportiva, Mircea Lucescu, purtroppo venuto a mancare all’età di 80 anni. L’ufficialità dell’incarico è giunta proprio in data odierna, lunedì 20 aprile. Il Maradona dei Carpazi avrà il delicato compito di guidare la selezione del suo Paese durante le prossime due campagne di qualificazione, valide per i Campionati Europei e per la Coppa del Mondo. Per l’idolo indiscusso di Bucarest, questa nomina rappresenta la seconda esperienza alla guida della selezione maggiore.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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