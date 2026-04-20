Romania Gheorghe Hagi è il nuovo Commissario Tecnico | prende il posto dell’indimenticato Mircea Lucescu

Gheorghe Hagi è stato nominato nuovo Commissario Tecnico della nazionale di calcio romena, succedendo a Mircea Lucescu, deceduto di recente. La nomina è stata annunciata ufficialmente, portando un ex calciatore di rilievo alla guida della squadra nazionale. La decisione arriva in un momento di transizione per la nazionale, che si prepara alle prossime competizioni internazionali.

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