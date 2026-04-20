Romance Book Party 2026
Il 6 giugno 2026 Napoli ospiterà la seconda edizione del Romance Book Party, evento dedicato alla narrativa romance. Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna con un programma ampliato, coinvolgendo autori e lettori da diversi Paesi. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, offrendo incontri, presentazioni e attività tematiche legate al genere romance.
Il 6 giugno 2026 Napoli si prepara ad accogliere la seconda edizione del Romance Book Party, l’evento dedicato alla narrativa romance che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna con un format ancora più ricco, internazionale e immersivo.Dopo aver portato per la prima volta nel Sud.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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