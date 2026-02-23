Alla biblioteca Marilia Bonincontro di Chieti la Library Book Party dedicata ai suoi libri

Marilia Bonincontro ha donato la sua collezione di libri a Chieti, portando all’organizzazione di un evento speciale. La biblioteca comunale ha deciso di celebrare questa occasione con una serata dedicata alla lettura e alla condivisione, coinvolgendo appassionati e cittadini. L’appuntamento si svolgerà sabato 28 febbraio alle 18.30, nella sede di Via dei Vestini, con un programma ricco di letture e incontri. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Sabato 28 febbraio, alle ore 18.30, la biblioteca Marilia Bonincontro, affidata dal Comune di Chieti a Chieti Solidale srl, ospiterà un appuntamento speciale all'insegna della lettura condivisa: la Library Book Party interamente dedicata al patrimonio librario di Marilia Bonincontro.