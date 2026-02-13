Thailand’s Pheu Thai Party to join Bhumjaithai Party-led coalition PM Anutin says
Il leader del Bhumjaithai Party, Anutin Charnvirakul, ha annunciato che il Pheu Thai, terzo partito alle elezioni di domenica in Thailandia, entrerà nella coalizione guidata dal suo partito.
BANGKOK, Feb 13 (Reuters) - Thailand’s Pheu Thai Party, which came third in Sunday’s general election, will join poll winner Bhumjaithai Party to form a coalition governm. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Thailand’s Bhumjaithai prepares for coalition talks after big election win
Dopo la vittoria alle elezioni, il partito Bhumjaithai del premier Anutin Charnvirakul si prepara a negoziare la formazione della nuova coalizione.
Thailand’s ex-PM Abhisit returns to political fray in boost for his party
Abhisit Vejjajiva torna in politica e riaccende le speranze del suo partito.
Thailand’s conservative Bhumjaithai Party poised to win Thai elections
