Roman Reigns domina la Road to WrestleMania
Roman Reigns continua a dominare la scena sulla strada verso WrestleMania. La sua presenza sul ring si fa sempre più forte, e i suoi avversari faticano a tenere il passo. La sua vittoria più recente lo conferma come il protagonista principale di questa corsa al grande evento. Ora, il pubblico si chiede se riuscirà a mantenere il suo vantaggio fino al grande giorno.
Il percorso verso il main event di WrestleMania è segnato da una programmazione precisa, mirata a rafforzare la presenza sullo schermo di Roman Reigns e a consolidare una rivalità cruciale con CM Punk. La WWE rende pubblici gli appuntamenti chiave, garantendo una cornice narrativa consistente per le due serate di Las Vegas. Parallelamente CM Punk sviluppa una strategia psicologica finalizzata a evidenziare la vulnerabilità del rivale. Intervenendo nell’intervista con Kay Adams su Up & Adams, Punk risponde in modo tagliente alle provocazioni, insinuando che la rabbia di Reigns possa costituire la sua debolezza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
