Wrestlemania 42 Roman Reigns campione dopo un'epica battaglia con CM Punk Brock Lesnar si ritira

A Wrestlemania 42, Roman Reigns ha mantenuto il titolo mondiale dopo una lunga sfida contro CM Punk. Brock Lesnar ha annunciato il ritiro dal wrestling. Nel resto della serata, Penta ha conservato il titolo intercontinentale e Rhea Ripley ha conquistato la cintura femminile. La manifestazione si è conclusa con diverse conferme e cambi di campione.

Negli altri match, il messicano Penta si è confermato campione intercontinentale e Rhea Ripley è diventata campionessa femminile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate CM Punk sfida Roman Reigns prima di WrestleMania 42Nel contesto di WrestleMania 42, il confronto tra CM Punk e Roman Reigns viene descritto come un incontro tra due personalità dominanti, non una... Leggi anche: WrestleMania 42: Roman Reigns batte CM Punk e conquista il World Heavyweight Championship Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cody Rhodes-Orton, CM Punk-Reigns e poi... Wrestlemania 42, si accende lo spettacolo a Las Vegas; WrestleMania 42 – I nostri pronostici; WWE Mania in Italia: 7 gadget imperdibili sotto i 20€ per WrestleMania 42; WrestleMania 42 oggi e domani, dove vederlo in TV e streaming: orario italiano e card dei match. WrestleMania 42 Night 2: Reigns conquista il titolo, Lesnar saluta e la WWE cambia voltoNotte 2 di WrestleMania 42 tra emozioni e colpi di scena: Reigns batte CM Punk, Lesnar si ritira, nuovi campioni e match spettacolari ... tuttosport.com Wrestlemania 42, Roman Reigns campione dopo un’epica battaglia con CM Punk. Brock Lesnar si ritiraRoman Reigns è di nuovo il campione mondiale della WWE. Nel main event della seconda notte di WrestleMania 42, tenutasi all'Allegiant Stadium di Las Vegas, Reigns ha battuto CM Punk al termine di un ... fanpage.it ROMAN REIGNS sconfigge CM PUNK e diventa il nuovo campione del mondo dei pesi massimi. Si conclude così la seconda serata di WrestleMania. Grazie a tutti coloro che in tantissimi ci hanno seguito live su Netflix. Qui sotto potete commentare il main eve - facebook.com facebook