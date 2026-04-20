La corsa alla qualificazione in Champions League si avvicina alle ultime fasi, con diverse squadre ancora in corsa. La Roma, dopo le ultime partite, si trova in posizione di vantaggio rispetto ad alcune concorrenti nella classifica. La stagione si sta avviando alla conclusione, e le prossime giornate potrebbero determinare chi tra le squadre coinvolte otterrà il pass per la massima competizione europea.

La corsa alla Champions League entra nel momento più delicato della stagione e la Roma è ancora pienamente dentro alla lotta. Il distacco dalla Juventus esiste, ma non è tale da chiudere i giochi. È una distanza che obbliga i giallorossi a non sbagliare più, ma che allo stesso tempo lascia aperto ogni scenario. La sensazione è chiara: servirà un finale di stagione quasi perfetto. Non solo per recuperare terreno, ma soprattutto per non perdere contatto proprio adesso che la pressione cresce per tutti. Segnali positivi contro l’Atalanta: prestazione convincente. Il pareggio contro l’Atalanta non deve ingannare. La Roma non ha giocato male, anzi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, vietato mollare: la corsa Champions è ancora aperta

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