Roma vietato mollare | con il Como si decide la corsa Champions

A Roma si decide la corsa alla Champions League in vista della partita contro il Como. La squadra ha l’obiettivo di mantenere il passo e conquistare punti fondamentali per la qualificazione. La sfida rappresenta un momento cruciale per il percorso stagionale, con l’intera città che guarda con attenzione alle mosse e alle prestazioni dei giallorossi. La partita si svolge in un clima di grande attesa e tensione.

Troppo facile per la Roma fare una corsa Champions League senza intoppi. Se andasse sempre tutto liscio, probabilmente non si chiamerebbe Roma. Ormai il popolo romanista è abituato a vivere stagioni fatte di entusiasmo, cadute e ripartenze. Proprio per questo, le ultime due settimane devono essere lasciate alle spalle: il pareggio per 3-3 contro la Juventus e la sconfitta per 2-1 contro il Genoa di Daniele De Rossi, hanno inevitabilmente complicato la corsa alla Champions League. Per Gian Piero Gasperini, però, il momento richiede lucidità e fiducia. L’obiettivo è tenere alto il morale e provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché la stagione è tutt’altro che chiusa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

