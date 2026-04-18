Nel match di ieri pomeriggio al Maradona, il Napoli di Antonio Conte ha subito una sconfitta per 2-0 contro la Lazio. I biancocelesti hanno conquistato i tre punti grazie a due reti, mantenendo aperta la possibilità di continuare a lottare in campionato. La squadra partenopea si trova ora a dover affrontare la prossima sfida con l’obbligo di non mollare, soprattutto in vista delle competizioni europee da difendere.

Bisogna saper perdere. Questa la lezione che il Napoli di Antonio Conte dovrà imparare dal brutto pomeriggio di ieri al Maradona, quando a una Lazio poco sopra la sufficienza basta poco per saccheggiare uno stadio che non veniva violato in campionato addirittura da 496 giorni. Anche quella volta (destino?) furono i biancocelesti a banchettare sul prato di Fuorigrotta, ma il Napoli seppe consolarsi alla grande perché dopo quel ko iniziò navigare a vele spiegate verso la vittoria del quarto scudetto. Stavolta no. Stavolta è tutto più brutto, soprattutto per le prospettive che da qui alla fine della stagione sono limitate al salvaguardare un posto tra le prime quattro con vista sulla prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Lazio 0-2, vietato mollare: c'è la Champions da difendere

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