Roma via libera ai condoni rapidi | stop al blocco di 540mila pratiche
L'Assemblea Capitolina ha approvato una riforma che permette di riattivare circa 540.000 pratiche bloccate, introducendo procedure di condono più rapide. La decisione riguarda le pratiche in sospeso e mira a semplificare i processi amministrativi, riducendo i tempi di definizione. La normativa, ora approvata, sarà applicata alle pratiche che erano state ferme e che potranno essere riattivate attraverso questa nuova procedura.
L’Assemblea Capitolina ha dato il via libera a una riforma che mira a snellire le procedure per i condoni edilizi a Roma, scatenando un acceso dibattito tra chi vede nella misura un modo per sbloccare decine di migliaia di pratiche ferme da decenni e chi, invece, teme una perdita di vigilanza sul territorio. Il nuovo regolamento punta a ridurre drasticamente i tempi di gestione attraverso l’uso della tecnologia e la semplificazione dei controlli, ma le critiche sollevate dal Movimento 5 Stelle mettono in luce i rischi legati alla gestione delle risorse umane e alla tenuta del controllo urbanistico. La nuova gestione burocratica tra velocità digitale e processi semplificati.🔗 Leggi su Ameve.eu
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