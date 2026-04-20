L'Assemblea Capitolina ha approvato una riforma che permette di riattivare circa 540.000 pratiche bloccate, introducendo procedure di condono più rapide. La decisione riguarda le pratiche in sospeso e mira a semplificare i processi amministrativi, riducendo i tempi di definizione. La normativa, ora approvata, sarà applicata alle pratiche che erano state ferme e che potranno essere riattivate attraverso questa nuova procedura.

L’Assemblea Capitolina ha dato il via libera a una riforma che mira a snellire le procedure per i condoni edilizi a Roma, scatenando un acceso dibattito tra chi vede nella misura un modo per sbloccare decine di migliaia di pratiche ferme da decenni e chi, invece, teme una perdita di vigilanza sul territorio. Il nuovo regolamento punta a ridurre drasticamente i tempi di gestione attraverso l’uso della tecnologia e la semplificazione dei controlli, ma le critiche sollevate dal Movimento 5 Stelle mettono in luce i rischi legati alla gestione delle risorse umane e alla tenuta del controllo urbanistico. La nuova gestione burocratica tra velocità digitale e processi semplificati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, via libera ai condoni rapidi: stop al blocco di 540mila pratiche

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