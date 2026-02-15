Montebelluna 120 condoni del ’86 al traguardo | via libera alla chiusura dopo 40 anni di attesa e iter burocratici

Montebelluna conclude un lungo iter burocratico che durava da oltre 40 anni, dopo aver approvato la chiusura di 120 condoni del 1986. La decisione arriva perché l’amministrazione comunale ha rinnovato l’incarico al geometra Demis Dartora fino alla fine del 2026, per chiudere definitivamente le pratiche ancora aperte. La scelta mira a risolvere una questione che aveva bloccato molte abitazioni e interventi edilizi nel territorio.

Montebelluna Sblocca il Passato: Cantiere Burocratico per 120 Condoni del 1986. Montebelluna, nel cuore del Trevigiano, si prepara a chiudere una pratica amministrativa decennale: l'amministrazione comunale ha deciso di prorogare per tutto il 2026 l'incarico al geometra Demis Dartora per smaltire circa 120 condoni edilizi risalenti al 1986. Un'operazione complessa, che coinvolge la Soprintendenza, per dare una risposta definitiva a cittadini che attendono una regolarizzazione da quasi quarant'anni. Una Burocrazia Fantasma: Decenni di Pratiche Ferme. Quasi quattro decenni di fascicoli ingialliti, una vera e propria "bureaucrazia fantasma" che il Comune di Montebelluna intende finalmente affrontare e risolvere.