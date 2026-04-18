Lo scorso anno, il Comune di Roma ha avviato verifiche su circa otto pratiche di condono su dieci. Tuttavia, queste pratiche si sono protratte ben oltre i tempi previsti, che erano di circa due mesi. A seguito di controlli, è stato rilevato che molte di queste procedure avrebbero potuto essere concluse in breve tempo, senza bisogno di ulteriori approfondimenti.

Otto pratiche di condono su dieci sottoposte dal Comune di Roma lo scorso anno a verifiche approfondite in realtà si sarebbero potute chiudere molto prima, in appena 60 giorni. Secondo l'analisi svolta dall'assessorato all'Urbanistica sarebbero bastati, infatti, un paio di mesi per dire «sì» al cittadino, invece per circa 2.500 faldoni ne sono passati almeno sei, senza che ce ne fosse davvero la necessità. Questo non perché gli uffici siano inefficienti - assicurano dall'assessorato, che ha appena incassato l'approvazione in Aula delle modifiche al regolamento sui condoni - ma a causa di bizantinismi previsti dalle norme comunali in vigore fino a pochi giorni fa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Condoni, 8 pratiche su 10 "rallentate" senza motivo. Ora cambia tutto

Notizie correlate

Inter, il +10 cambia tutto: scudetto blindato, ora può concentrare forze sulla ChampionsA furia di salire e scendere da un aereo, l’Inter avrebbe potuto perdere il senso di ciò che accade a terra: il gelo nelle ossa a Bodo si è mescolato...

Sanremo, cambia tutto dopo la prima serata: ecco su chi puntano ora i bookieSi è chiusa la prima serata del Festival e già cambiano le valutazione di bookie dopo l'annuncio dei primi cinque (senza ordine): Brancale, Arisa,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Nullità rogito compravendita, la dichiarazione mendace del venditore sul condono edilizio è assimilata alla sua mancanza.

Urbanistica, a Roma condoni più veloci. Ecco come cambia il regolamentoL'assessore Veloccia ha fatto approvare in aula alcune modifiche che incidono su modalità e tempistiche delle pratiche semplificate. Verranno sbloccati potenzialmente oltre 500mila condoni ... romatoday.it

Condoni dimenticati ad Ascoli, mille pratiche in stand-by negli uffici dell’Arengo: penalizzato il mercato immobiliareSu questo aspetto dei condoni richiesti e rimasti in freezer dopo decenni, già nei giorni scorsi l’Arengo (attraverso lo Sportello unico per l’edilizia) ha deciso - su input del sindaco Marco ... corriereadriatico.it