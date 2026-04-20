Nella serata di ieri, all’interno dello Stadio Olimpico, si è svolto un incontro tra Ed Shipley e Gian Piero Gasperini, durato circa dieci minuti e avvenuto subito dopo la conferenza stampa dell’Atalanta, che ha visto il tecnico annunciare il suo addio. Durante il vertice, sono stati esclusi dal colloquio sia l’allenatore Ranieri sia il direttore sportivo Massara. La riunione si è svolta in modo riservato e senza la presenza di altre figure coinvolte.

Il futuro della Roma si è deciso in dieci minuti nella pancia dello Stadio Olimpico. Subito dopo la conferenza stampa post- Atalanta, segnata dal congedo verbale di Gian Piero Gasperini, il consigliere di fiducia della proprietà, Ed Shipley, ha intercettato il tecnico per un vertice d’emergenza. Il colloquio, avvenuto tramite una linea criptata con il Texas, ha rappresentato il primo segnale di reazione dei Friedkin alla crisi interna. Il dato politico rilevante è l’esclusione fisica e operativa di Claudio Ranieri e Frederic Massara dal confronto. L’assenza del Senior Advisor e del Direttore Sportivo durante la call tra Shipley e Gasperini suggerisce un cambio di gerarchie imminente.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, vertice segreto Shipley-Gasperini: Ranieri e Massara esclusi dal colloquio

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Ed Shipley, da 'Dunkirk' a decidere il futuro di Gasperini: ecco chi è il braccio destro dei Friedkin https://www.romanews.eu/ed-shipley-roma-chi-e-il-braccio-destro-dei-friedkin/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook