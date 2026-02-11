Roma quartier generale dello spaccio scovato grazie a YouPol

La polizia di Roma ha smantellato un giro di spaccio gestito tramite applicazioni di messaggeria. Gli agenti hanno scoperto che i pusher usavano chat per ricevere gli ordini e poi scrivevano tutto su block notes. Quando i clienti arrivavano, si presentavano per riscuotere la droga e pagare. La scoperta arriva dopo un’indagine durata settimane, che ha portato all’arresto di alcuni sospetti.

Roma, 11 febbraio 2026 – Gestivano gli ordinativi tramite applicazioni di messaggeria istantanea, per poi annotarle su block notes, pronti a spuntare i nomi dei clienti man mano che si presentavano a riscuotere la consegna in cambio della somma pattuita. Due gestori di una base di spaccio a conduzione domestica, un trentaseienne ed un quarantatreenne di origini tunisine, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. La base scovata da YouPol. L'operazione lampo, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Colombo, è partita da una segnalazione anonima sull'applicazione YouPol, che riferiva di una sospetta centrale di smistamento della droga in una abitazione sita in via Ostiense.

