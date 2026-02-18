Bremer sospiro di sollievo per Spalletti | nessuna lesione Galatasaray nel mirino

Gleison Bremer ha evitato lesioni gravi dopo l'infortunio durante la partita contro il Galatasaray. La causa dell’allarme è stata una caduta durante la sfida di andata dei playoff di Champions League, terminata con una sconfitta pesante per la Juventus. I controlli effettuati al JMedical hanno confermato che il difensore brasiliano sta bene e può riprendere l’attività senza problemi. La squadra ora si concentra sulla prossima gara, sperando di recuperare gli infortunati in tempo. Bremer ha dimostrato di essere fondamentale per il progetto di Spalletti.

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo per la Juventus e per Gleison Bremer. Dopo l'infortunio accusato contro il Galatasaray, nell'andata dei playoff di Champions League persa rovinosamente dai bianconeri per 5-2, il difensore brasiliano si è sottoposto ad alcuni controlli al JMedical, che non hanno evidenziato alcuna lesione. Lo stop, insomma, per Bremer potrebbe essere più breve del previsto dopo la paura di Istanbul. Difficile che possa essere in campo nella prossima giornata di Serie A, in programma sabato prossimo all'Allianz Arena contro il Como, probabile che Spalletti, a meno di ricadute, possa schierarlo nel ritorno dei playoff contro i turchi, in cui alla Juventus serviranno tre gol di scarto per portare la sfida ai supplementari.