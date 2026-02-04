Elena Curtoni può sorridere. Dopo l’incidente di Crans Montana, gli esami hanno confermato che non ci sono lesioni gravi all’avambraccio sinistro. La sciatrice si era fatta male colpendo una porta durante il superG, ma ora si prepara alle prossime Olimpiadi senza preoccupazioni.

Elena Curtoni può tirare un sospiro di sollievo. Dopo lo spavento vissuto nel superG di Crans Montana, gli accertamenti hanno escluso conseguenze serie all’avambraccio sinistro, colpito duramente nell’impatto con una porta durante la curva che immette sul tratto pianeggiante del Mont Lachaux. Un episodio che aveva destato preoccupazione, soprattutto per la violenza della caduta e per il dolore accusato immediatamente dalla sciatrice valtellinese. Trasferitasi a Milano per una visita specialistica, Curtoni ha ricevuto risposte rassicuranti: nessuna lesione, soltanto una forte contusione. I tempi di recupero le consentiranno di tornare pienamente operativa in vista delle prove della discesa olimpica, al via da domani sull’Olympia delle Tofane, pista con cui ha un legame speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, sospiro di sollievo per Elena Curtoni: nessuna lesione e Olimpiadi nel mirino

Elena Curtoni ha vissuto un weekend da dimenticare a Crans Montana.

