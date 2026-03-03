Coppa Italia Boulder 2026 gran finale a Prato il 21 e 22 marzo alla Crazy Center | diretta su Climbing TV

La Coppa Italia Boulder 2026 si concluderà il 21 e 22 marzo alla Crazy Center di Prato, dove si svolgerà la terza e ultima tappa del circuito. La competizione si terrà nel centro specializzato della città e sarà trasmessa in diretta su Climbing TV. La manifestazione vedrà protagonisti i migliori atleti nazionali di questa disciplina.

La terza e ultima tappa del circuito si disputa sabato 21 e domenica 22 marzo alla Crazy Center di Prato. La gara sarà trasmessa in diretta gratuita su Climbing TV, il canale di arrampicata di Sportface TV. La Coppa Italia Boulder 2026 si avvicina al suo atto conclusivo. Sabato 21 e domenica 22 marzo, la Crazy Center di Prato ospiterà la terza e ultima tappa del circuito nazionale, che assegnerà i verdetti finali della specialità boulder per questa stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

