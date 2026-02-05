La Lega lancia l’allarme sulla sicurezza a Roma. Santori chiede di far scorrere subito la graduatoria per la polizia locale. La percezione di insicurezza tra i cittadini cresce, e i numeri confermano che la situazione fuori controllo. La richiesta è chiara: intervenire subito prima che la crisi peggiori ancora.

La sicurezza a Roma è diventata una vera emergenza urbana e sociale. Non lo afferma solo la Lega, ma lo attestano i numeri: secondo un sondaggio condotto da Demopolis, il 53 per cento dei romani non si sente sicuro nella propria città, mentre il 60 per cento ritiene che la situazione della sicurezza sia peggiorata negli ultimi anni. Inoltre, quattro romani su dieci evitano l’area della stazione Termini, soprattutto nelle ore serali. Si tratta di un quadro allarmante che richiede risposte immediate. Richiesta di intervento per la Polizia Locale. Queste considerazioni sono state espresse da Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, il quale ha sollecitato nuovamente lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso della Polizia Locale di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Sicurezza: Santori (Lega), a Roma e' emergenza, si faccia scorrere graduatoria polizia locale

