Questa mattina intorno alle 10, sei individui armati di pistola e incappucciati sono entrati nel centro commerciale Euroma2 poco dopo l’apertura, prendendo in ostaggio clienti e dipendenti. Dopo aver minacciato le persone presenti, sono riusciti a sottrarre i gioielli e a fuggire. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche dei sospetti. Nessuno dei presenti è rimasto ferito durante la scena.

ROMA - Armati di pistola hanno fatto irruzione poco dopo l’apertura del centro commerciale: l’allarme a Euroma2 è scattato questa mattina intorno alle 10. I rapinatori, almeno sei uomini con tute nere, borsoni e volto travisato, si sono diretti verso la gioielleria al primo piano. Una volta all’interno, mentre uno dei banditi puntava l’arma contro l’addetto alle vendite, i complici hanno svuotato le vetrinette con orologi e gioielli. È ora caccia alla banda: al vaglio degli investigatori le immagini di video sorveglianza.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rapina al centro commerciale Euroma2: 6 banditi armati e incappucciati prendono in ostaggio clienti e dipendenti. Poi la fuga con i gioielli

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