Nella mattina di oggi, cinque uomini armati e incappucciati sono entrati in una gioielleria all’interno del centro commerciale Euroma2 a Roma. I banditi hanno preso in ostaggio clienti e dipendenti, per poi riuscire a fuggire con alcuni gioielli. La scena si è svolta con momenti di tensione, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione. I dettagli sulla dinamica dell’evento sono ancora in fase di ricostruzione.

ROMA - Mattina di terrore nella Capitale: si è registrata una violenta rapina in una gioielleria all interno del centro commerciale Roma 2 all Eur. Cinque banditi e incappucciati, armati fino ai denti hanno fatto irruzione nella gioielleria prendendo clienti e dipendenti come ostaggi. Hanno preso molte pietre preziose dentro la cassaforte e sono fuggiti su un'auto probabilmente rubata. La banda avrebbe colpito ancora nei giorni scorsi. Le indagini sono in corso.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rapina al centro commerciale Euroma2: 5 banditi armati e incappucciati prendono in ostaggio clienti e dipendenti. Poi la fuga con i gioielli

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