Questa mattina al centro commerciale Euroma2 nel quadrante sud di Roma, un gruppo di almeno cinque persone ha assaltato una gioielleria. Durante l'azione, sono stati utilizzati picconi e fumogeni, creando momenti di tensione e paura tra i presenti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini, mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell'episodio.

Momenti di paura questa mattina al centro commerciale Euroma2, nel quadrante sud della Capitale, dove un commando composto da almeno cinque persone ha messo a segno una rapina ai danni di una gioielleria. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 10, quando il centro era già frequentato da numerosi clienti, sfondando le vetrine del negozio a colpi di piccone e utilizzando fumogeni per creare confusione e coprirsi la fuga. Secondo le prime ricostruzioni, l’azione è stata rapida e ben organizzata: i rapinatori, con il volto coperto, hanno preso diversi preziosi prima di dileguarsi, probabilmente a bordo di uno o più mezzi parcheggiati nelle vicinanze.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, rapina in gioielleria a Euroma2: usati picconi e fumogeni – Le foto

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