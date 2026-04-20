Questa mattina, poco dopo le 10, cinque persone incappucciate e armate di pistole e picconi sono entrate nel centro commerciale Euroma2, utilizzando anche fumogeni. Hanno preso in ostaggio alcuni dipendenti, creando momenti di tensione tra le persone presenti. Dopo l’irruzione, le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini. La caccia alla banda continua per identificare i responsabili.

ROMA - Armati di pistola e picconi hanno fatto irruzione poco dopo l’apertura del centro commerciale: l’allarme a Euroma2 è scattato questa mattina intorno alle 10. I rapinatori, almeno sei uomini con tute nere, borsoni e volto travisato, si sono diretti verso la gioielleria al primo piano. Cosa è successo Una volta all’interno, mentre uno dei banditi puntava l’arma contro l’addetto alle vendite, i complici hanno svuotato le vetrinette con orologi e gioielli. Armati di picconi hanno rotto i vetri e sono entrati nel negozio lanciando fumogeni e usando un estintore. Sono poi scappati con un bottino ancora da quantificare. È ora caccia alla banda: al vaglio degli investigatori le immagini di video sorveglianza.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rapina a Euroma2: 5 banditi incappucciati con fumogeni e piccoli prendono i dipendenti in ostaggio. Caccia alla banda

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