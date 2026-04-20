Rapina a Roma nella gioielleria dentro Euroma2 5 persone con picconi e fumogeni hanno svuotato le vetrine

Una rapina si è verificata all’interno di una gioielleria situata nel centro commerciale Euroma2 a Roma. Cinque individui, armati di picconi e fumogeni, hanno fatto irruzione nel negozio, svuotando le vetrine e portando via diversi oggetti di valore. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.

Rapina in una gioielleria del centro commerciale Euroma2 a Roma: 5 persone hanno svuotato le vetrine, armate di picconi, estintori e fumogeni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rapina a Roma nella gioielleria dentro Euroma2, 5 persone con picconi e fumogeni hanno svuotato le vetrine Notizie correlate Rapina in pieno giorno alla gioielleria di Euroma2: incapucciati sfondano le vetrine a colpi di picconeNella mattina i rapinatori sono entrati in un a gioielleria di Euroma2, terrorizzando i clienti e spaccando gli espositori a colpi di piccone prima... Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottinoRapina in gioielleria a Roma dove banditi armati e a volto coperto sono entrati in azione in un negozio del centro commerciale Euroma 2. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’operazione condotta oggi a Roma è un altro colpo importante contro la criminalità organizzata. L’arresto di tredici persone coinvolte in gravi reati, tra cui un noto esponente della criminalità romana, conferma che lo Stato c’è e che non intende arretrare. È qu; Rapina in banca: banditi barricati all'interno, liberati gli ostaggi; Le 6 rapine italiane più famose del 1900, da via Osoppo a Milano al caveau del Tribunale di Roma; Rapina l'osteria e il centro estetico con la pistola. Così è finito incastrato (Video). Rapina a Roma nella gioielleria dentro Euroma2, 5 persone con picconi e fumogeni hanno svuotato le vetrineNel centro commerciale Euroma2 a Roma c’è stata una rapina in una gioielleria nella mattinata di lunedì 20 aprile. Cinque persone, armate di picconi ed estintori, hanno distrutto le vetrine del ... virgilio.it Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottinoIl raid nella mattinata di lunedì 20 aprile. Prelevati gioielli dopo aver infranto gli espositori, per guadagnarsi la fuga hanno utilizzato estintori ... romatoday.it I rapinatori erano tre, ma poi avrebbero dato il via ai complici che erano nel sottosuolo. Il giorno della riapertura della banca emergono nuovi dettagli sulla rapina - facebook.com facebook Vogliamo celebrare il grande successo del procuratore #Gratteri a Napoli in occasione della rapina al @CreditAgricole. - Allarme: intorno alle 12:30 (un passante nota movimenti sospetti e chiama il 112; i carabinieri arrivano subito e blindano la zona). - Libera x.com