Dalle prime ore del mattino fino a sera, i Carabinieri della compagnia di Roma hanno condotto una vasta operazione nel quartiere Quarticciolo. Durante le attività sono state chiuse alcune strade e sono stati impiegati droni per i controlli aerei. Sono state arrestate dodici persone e sequestrate oltre duecento dosi di droga. L’intervento ha coinvolto numerosi mezzi e personale sul campo, con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito nella zona.

Il servizio, eseguito seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è concluso con l’arresto di 12 persone, la denuncia a piede libero di altre 2 e la segnalazione amministrativa di un giovane assuntore di droga. Complessivamente, sono state sequestrate 213 dosi tra cocaina e crack (circa 125 grammi), 11 involucri di hashish e la somma contante di 1.860 euro, ritenuta provento delle attività illecite. Molti degli arrestati sono stati sorpresi mentre prelevavano dosi di stupefacenti da nascondigli ricavati in aiuole, vani dei contatori dell’acqua e persino all’interno dei tombini dell’illuminazione pubblica.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. Quarticciolo. Maxi operazione dei Carabinieri. Chiusura strade e controlli con droni. 12 arresti. Sequestrate oltre 200 dosi di droga

Roma. Quarticciolo. Maxi operazione dei Carabinieri. 12 arresti. Sequestrate oltre 200 dosi di droga

Notizie correlate

Roma. Al Quarticciolo i Carabinieri intervengono con i droni. Maxi operazione anti droga: 12 arresti e oltre 1200 dosi sequestrate di coca, hashish e crackL’operazione, finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato all’arresto di 12 persone e al sequestro di oltre 1,2...

Roma: maxi operazione al Quarticciolo, 11 persone arrestate e oltre 300 dosi droga sequestrateIntensa operazione dei Carabinieri a Quarticciolo contro lo spaccio di droga: 11 arresti e ingenti sequestri.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L’operazione condotta oggi a Roma è un altro colpo importante contro la criminalità organizzata. L’arresto di tredici persone coinvolte in gravi reati, tra cui un noto esponente della criminalità romana, conferma che lo Stato c’è e che non intende arretrare. È qu; Roma: maxi operazione controllo a Quarticciolo, 12 arresti e oltre 200 dosi di droga sequestrate; Maxi operazione antidroga a Roma: 10 arresti tra Tor Bella Monaca, Prenestina e Casal Palocco; Market della cocaina tra le mura di casa: nei guai madre e figlia. Trovata anche una pistola pronta all'uso.

Quarticciolo, maxi operazione antidroga dei Carabinieri a Roma: 12 arrestiUn importante blitz antidroga ha interessato il quartiere Quarticciolo a Roma, dove i Carabinieri hanno eseguito una vasta operazione di controllo del territorio contro lo spaccio di ... ilmessaggero.it

Operazione antidroga con chiusura a tenaglia a Roma, 12 arresti: il video dei blitzDalle prime luci dell’alba e fino a tarda sera a Roma i carabinieri hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo, volto al contrasto dello spaccio di ... virgilio.it

Il Napoli implode in casa con la Lazio: Inter in discesa verso il titolo. A Roma intanto c’è maretta con Gasperini - facebook.com facebook

#Rensch, è ansia Roma: oggi gli esami al flessore x.com