Roma Quarticciolo Maxi operazione dei Carabinieri Chiusura strade e controlli con droni 12 arresti Sequestrate oltre 200 dosi di droga

Da cronachecittadine.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle prime ore del mattino fino a sera, i Carabinieri della compagnia di Roma hanno condotto una vasta operazione nel quartiere Quarticciolo. Durante le attività sono state chiuse alcune strade e sono stati impiegati droni per i controlli aerei. Sono state arrestate dodici persone e sequestrate oltre duecento dosi di droga. L’intervento ha coinvolto numerosi mezzi e personale sul campo, con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito nella zona.

Il servizio, eseguito seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è concluso con l’arresto di 12 persone, la denuncia a piede libero di altre 2 e la segnalazione amministrativa di un giovane assuntore di droga. Complessivamente, sono state sequestrate 213 dosi tra cocaina e crack (circa 125 grammi), 11 involucri di hashish e la somma contante di 1.860 euro, ritenuta provento delle attività illecite. Molti degli arrestati sono stati sorpresi mentre prelevavano dosi di stupefacenti da nascondigli ricavati in aiuole, vani dei contatori dell’acqua e persino all’interno dei tombini dell’illuminazione pubblica.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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