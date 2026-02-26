Roma | maxi operazione al Quarticciolo 11 persone arrestate e oltre 300 dosi droga sequestrate

A Roma, un'importante operazione nel quartiere Quarticciolo ha portato all'arresto di 11 persone e al sequestro di oltre 300 dosi di droga. Le forze dell'ordine hanno intensificato le attività di controllo nelle zone dove si concentra lo spaccio, intervenendo con efficacia per contrastare il fenomeno. L'intervento ha coinvolto diverse unità sul territorio, che hanno agito in modo coordinato per garantire maggiore sicurezza.

Intensa operazione dei Carabinieri a Quarticciolo contro lo spaccio di droga: 11 arresti e ingenti sequestri. Prosegue senza sosta la pressione dell'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sulle piazze di spaccio della Capitale. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno attuato un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nel quartiere Quarticciolo, finalizzato alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza...

Maxiblitz dei carabinieri al Quarticciolo: 11 arresti e oltre 300 dosi di crack e cocaina sequestrate

Maxi operazione anti spaccio a Roma, 11 arresti e una denuncia al Quarticciolo

Controlli dall'alba alla sera nelle piazze di spaccio del Quarticciolo a Roma: fermate 11 persone, un'ordinanza eseguita e 2.500 euro in contanti sequestrati.