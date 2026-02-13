Lorenzo Pellegrini ha parlato con CBS Sport prima della partita contro il Napoli, spiegando che per lui la Champions League rappresenta un impegno imprescindibile. La sua dichiarazione arriva poco prima del match al “Maradona”, dove la Roma punta a consolidare il suo ruolo in Europa. Pellegrini ha anche sottolineato come l’arrivo di Gasperini abbia portato una nuova mentalità alla squadra, rendendola più determinata e compatta.

A poche ore dal big match del “Maradona” contro il Napoli, Lorenzo Pellegrini ha scelto il palcoscenico internazionale di Morning Footy su CBS Sports per tracciare un bilancio del nuovo corso giallorosso e ribadire il legame viscerale con la propria città. Il capitano della Roma, intervenuto nel celebre format statunitense, ha spaziato tra aneddoti personali – come il feticismo sportivo per la maglia di Messi scambiata in Nazionale – e la ferma determinazione di riportare il club nell’élite del calcio europeo dopo un’assenza che dura dal 2018. Una missione che Pellegrini definisce come un atto dovuto verso la storia del sodalizio capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pellegrini si confessa a CBS: “Roma, la Champions è un dovere. Con Gasperini siamo un’altra squadra”

Approfondimenti su pellegrini confessa

Questa mattina a Roma, i tifosi si sono svegliati con un senso di delusione.

In conferenza stampa a Roma, Gasperini ha chiarito di non aver mai parlato con Raspadori, ma di aver avuto contatti con Malen.

Ultime notizie su pellegrini confessa

Argomenti discussi: Basilica del Santo, pellegrini triplicati in un anno: da 1097 a 3316. Boom di americani con Papa Leone.

Federica Pellegrini confessa: Mi stanco a sollevare un bicchiereQuelle che sta vivendo in questo momento non sono sicuramente sensazioni a cui è abituata. Stiamo parlando di Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto mai doma in vasca ma che ora si vede ... 105.net

Federica Pellegrini confessa com’è nato l’amore con Matteo GiuntaFederica Pellegrini ha svelato per la prima volta come è andata la fase di corteggiamento con Matteo Giunta. I due si sono uniti in matrimonio il 27 agosto 2022 con una splendida cerimonia a Venezia e ... 105.net

Leggi l'articolo - Tappa a Viverone per un gruppo di pellegrini del Cammino di San Gaudenzio #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #viverone - facebook.com facebook