La Roma ha avviato i sondaggi per il difensore centrale dell’Olympique Marsiglia, Leonardo Balerdi, cercando di capire le possibilità di un eventuale trasferimento. Nel frattempo, si susseguono tensioni tra le figure di riferimento della società francese, con un conflitto aperto tra il tecnico e l’allenatore. La trattativa sembra essere in una fase preliminare, mentre il club giallorosso valuta le proprie opzioni.

La Roma ha avviato i sondaggi per Leonardo Balerdi, difensore centrale dell’ Olympique Marsiglia, nonostante la crisi istituzionale che vede contrapposti Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Mentre il futuro della guida tecnica rimane incerto, il Direttore Sportivo Frederic Massara sta muovendo i primi passi per il mercato estivo, seguendo le direttive della presidenza Friedkin improntate al rigore finanziario e al monitoraggio dei profili in uscita. L’argentino, legato ai francesi da un contratto fino al giugno 2028, lascerà con certezza il club provenzale al termine del campionato. La Roma punta a sfruttare la volontà di cessione del giocatore per abbassare le pretese economiche dell’ OM, che attualmente valuta il cartellino 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, obiettivo Balerdi per la difesa: Massara sfida il prezzo del Marsiglia

Notizie correlate

Calciomercato Roma, Balerdi saluta il Marsiglia: Massara fiuta il colpoLeonardo Balerdi sembrerebbe pronto a lasciare il Marsiglia al termine della stagione, aprendo scenari di mercato interessanti per molte squadre, tra...

Balerdi Juve, l’ex obiettivo di mercato bianconero lascerà il Marsiglia in estate. La situazione e chi potrebbe prenderlodi Angelo CiarlettaBalerdi Juve, l’ex obiettivo di mercato della Vecchia Signora lascerà il Marsiglia in estate.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calciomercato Roma, occhi su Leonardo Balerdi: la richiesta e la concorrenza della Juve; Calciomercato Roma, Balerdi lascerà il Marsiglia: giallorossi alla finestra, valutazione di 30 milioni; Roma attenta a Balerdi: l’OM apre alla cessione estiva; Balerdi Juve, l'ex obiettivo di mercato bianconero lascerà il Marsiglia in estate. La situazione e chi potrebbe prenderlo.

Calciomercato Roma: Balerdi pronto per i giallorossiDopo le parole dei giorni scorsi pronunciate dal Senior advisor della Roma, Claudio Ranieri, c'è chi inizia già a scommettere su chi tra ... calcioline.com

Mercato, Balerdi lascia il Marsiglia: la Roma osservaBalerdi pronto a separarsi dal club francese al termine della stagione. La valutazione è di 20 milioni, ma occhio a concorrenza e mondiale ... siamolaroma.it

Il Comune di Roma chiede al governo 2 milioni a titolo di ristoro per le spese di pulizia, decoro e sicurezza negli spazi esterni ai siti archeologici e monumenti di proprietà dello Stato La risposta del Ministero della Cultura: non è affar nostro, arrangiatevi con la x.com

SUPERCLASICO FIRMATO LEANDRO PAREDES L'ex Roma decide River-Boca dal dischetto - facebook.com facebook