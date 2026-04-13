L’ex obiettivo di mercato della Juventus, difensore attualmente in forza al Marsiglia, ha annunciato il suo trasferimento in estate. La decisione è stata comunicata dal club francese, che ha confermato l’addio del calciatore alla fine della stagione. Resta da capire quale squadra possa essere la sua prossima destinazione, mentre il Marsiglia si prepara a trovare un sostituto. La situazione genera attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

di Angelo Ciarletta Balerdi Juve, l’ex obiettivo di mercato della Vecchia Signora lascerà il Marsiglia in estate. Ecco chi potrebbe prenderlo e qual è la situazione attuale. La Juve osserva con estrema attenzione le evoluzioni del mercato internazionale, con un occhio di riguardo alla situazione di Leonardo Balerdi. Secondo quanto riportato da Footmercato, l’avventura del calciatore in terra transalpina è ufficialmente giunta ai titoli di coda. Dopo cinque stagioni intense e 195 presenze con la maglia dell’OM, il centrale è pronto per una nuova sfida professionale. MERCATO JUVE LIVE Il giocatore, che in passato ha indossato anche la maglia del Borussia Dortmund, ha vissuto un’annata particolare sotto la guida di Habib Beye.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balerdi Juve, l’ex obiettivo di mercato bianconero lascerà il Marsiglia in estate. La situazione e chi potrebbe prenderlo

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