Roma Libera Fest al 692 Secret Garden

Al 692 Secret Garden si tiene il Roma Libera Fest il 25 e 26 aprile, un evento che si svolge sulla strada Tuscolana. La manifestazione prevede concerti, un mercato dedicato allo stile hippie, spettacoli itineranti e attività pensate per le famiglie. Durante le due giornate, gli spazi del giardino vengono allestiti per accogliere diverse iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età.

Al 692 Secret Garden nasce Roma Libera Fest: il 25 e 26 aprile sulla Tuscolana un evento immersivo tra concerti, Hippie Market, spettacoli itineranti e attività per famiglie.Dalle 11:30 alle 20, nella location privata incastonata tra gli acquedotti romani in via Tuscolana 692, prende vita.🔗 Leggi su Romatoday.it

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