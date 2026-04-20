Roma le condizioni di Gasperini e la crisi della governance

Gian Piero Gasperini è sotto contratto con la squadra di calcio fino a giugno 2028, con un salario netto annuo di cinque milioni di euro. La sua posizione contrattuale e le condizioni di lavoro sono al centro delle discussioni riguardo alla gestione della squadra. Le decisioni sulla guida tecnica e le eventuali modifiche saranno prese secondo le modalità previste dal contratto e dalla normativa vigente.

Gian Piero Gasperini è attualmente legato alla AS Roma da un contratto con scadenza giugno 2028, che prevede un compenso di 5 milioni di euro netti a stagione. Nonostante la durata dell’accordo, la permanenza del tecnico è subordinata a una ristrutturazione del modello operativo del club. La richiesta centrale riguarda l’accentramento dei poteri: Gasperini esige il controllo totale sull’ area medica e sulla gestione del gruppo squadra, eliminando le interferenze gerarchiche che hanno caratterizzato l’attuale stagione. La strategia del tecnico mira a replicare il modello di gestione diretta, dove l’autonomia tecnica rappresenta la variabile primaria per garantire la sostenibilità dei risultati e la riduzione dei tempi di recupero degli infortuni muscolari.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, le condizioni di Gasperini e la crisi della governance Notizie correlate Infortunio Dybala, il ginocchio preoccupa Gasperini e la Roma: le condizioni dell’argentinoCalciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Cremonese, Luperto si presenta:... Leggi anche: Le quattro condizioni che Gasperini pone alla Roma per restare Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, le condizioni di Wesley, Mancini e Koné in vista dell'Atalanta; Infortunio per Pisilli in allenamento: le condizioni e quando torna il centrocampista della Roma; Roma, dal ritorno in gruppo di Mancini alle condizioni di Wesley a Konè: le ultime; Roma, infortunio alla caviglia per Pisilli: le condizioni e i tempi di recupero. Gasperini, le 4 condizioni per rimanere a RomaGian Piero Gasperini ha un contratto con la Roma sino al 2028, ma non è certo di rimanere nella Capitale anche la prossima stagione. siamolaroma.it Roma, occhio alle condizioni di Pisilli: le novitàC’è ottimismo in casa Roma per le condizioni di Niccolò Pisilli. L’infortunio del giovane centrocampista non sembra preoccupare lo staff medico, con tempi di recupero che potrebbero essere più rapidi ... fantacalcio.it #Roma, arrivano i rinforzi: per la corsa alla Champions tornano tre titolari x.com Il Napoli implode in casa con la Lazio: Inter in discesa verso il titolo. A Roma intanto c’è maretta con Gasperini - facebook.com facebook