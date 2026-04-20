Le quattro condizioni che Gasperini pone alla Roma per restare

Da gazzetta.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico della squadra giallorossa ha elencato quattro condizioni per confermare il suo ritiro. Tra queste ci sono questioni legate al budget destinato al mercato e alla situazione relativa a Ranieri, con l’allenatore che ha deciso di fissare dei limiti chiari. Se queste richieste non saranno rispettate, potrebbe prendere decisioni diverse rispetto al suo ruolo attuale. La situazione resta aperta e dipende dagli accordi tra le parti coinvolte.

Sabato, subito dopo la sfida con l’Atalanta, ha replicato a modo suo. Con poche parole, ma chirurgiche. “I nostri tifosi non meritano il teatrino visto nell’ultima settimana”. E poi quel “una cosa sola: non mi mettete sullo stesso piano, perché io non ho né replicato né attaccato qualcuno”, con un riferimento neanche tanto velato a Claudio Ranieri. Insomma, Gian Piero Gasperini ha vissuto giorni di grande tensione, come testimoniano anche le lacrime della conferenza pre-Atalanta e quel calcio alla porta di Trigoria figlio di un misto di commozione e nervosismo. Ma cosa farà alla fine l’allenatore della Roma? Nella Capitale ci si chiede soprattutto questo, quali sono le reali intenzioni del tecnico di Grugliasco, oltre che il suo futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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