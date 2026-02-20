Infortunio Dybala il ginocchio preoccupa Gasperini e la Roma | le condizioni dell’argentino

L’infortunio di Dybala, causato da un problema al ginocchio sinistro, preoccupa Gasperini e la Roma. L’attaccante argentino ha accusato fastidio durante l’allenamento, e le sue condizioni non migliorano. La squadra temeva che il dolore potesse peggiorare, costringendo i medici a monitorare attentamente il suo recupero. Dybala ha già saltato alcune partite, e ora si cerca di capire se potrà tornare in campo presto. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui» Infortunio Lautaro, piccolo sospiro di sollievo per l’Inter: cosa filtra sui tempi di recupero. Per Zielinski, invece. Spalletti Juve, il tecnico vuole aprire un ciclo vincente! Svelata la condizione posta al club per il rinnovo Benfica presentato un reclamo formale alla UEFA! L’accusa è molto pesante: c’entra il Real Madrid. Cosa sta succedendo De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Dybala, il ginocchio preoccupa Gasperini e la Roma: le condizioni dell’argentino Leggi anche: Infortunio Dybala, arrivano buone notizie per Gasperini? Ecco l’esito degli esami dell’argentino, le ultimissime Leggi anche: Infortunio Dybala, l’argentino salta il Panathinaikos! Problema al ginocchio e nuovi esami: giallorossi in allarme Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quando torna Dybala? Le ultime sulle condizioni dell'argentino e i tempi di recupero per il problema al ginocchio; Cos'è successo a Dybala dopo l'ultimo infortunio: non riesce ancora a giocare, ma non sarà operato; Intervento al ginocchio per Paulo Dybala? L'esito degli esami al 21 della Roma; Test Dybala tra infortunio e futuro. Infortunio Dybala, smentita l’opzione operazione al ginocchio: decisa la strategia per il recupero. Il retroscena sulla visita del medicoInfortunio Dybala, smentita l’opzione operazione al ginocchio: decisa la strategia per il recupero. Il retroscena sulla visita del medico Il caso legato alle condizioni fisiche del fuoriclasse sudamer ... calcionews24.com Roma, infortunio Dybala: nuovo consulto, incubo operazione e smentiteNon c’è pace per Paulo Dybala. Rientrato in gruppo alla fine della scorsa settimana, l’attaccante argentino è stato costretto a fermarsi di nuovo per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Un ... asromalive.it Infortunio Dybala - Smentita l'ipotesi dell'operazione #ASRoma #Dybala #Recupero #Gasperini #ChampionsLeague #Vocegiallorossa vocegiallorossa.it/primo-piano/in… x.com Dybala, tra infortunio e futuro: oggi un test per valutare le condizioni Cosa sappiamo --> https://www.romanews.eu/corsport-dybala-tra-infortunio-e-futuro-oggi-un-test-per-valutare-le-condizioni/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook