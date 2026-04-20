È stato avviato un nuovo servizio di collegamento diretto tra Roma e Košice, città della Slovacchia orientale. Il volo, operativo da oggi, permette di ridurre significativamente i tempi di viaggio tra le due destinazioni. La rotta si inserisce tra le nuove opzioni di trasporto offerte dai vettori aerei della regione, facilitando gli spostamenti tra Italia e Slovacchia.

Un nuovo collegamento aereo tra la capitale italiana e la Slovacchia orientale permetterà di accorciare drasticamente le distanze tra Roma e Košice. La compagnia Wizz Air ha infatti presentato il lancio di un volo diretto che opererà con frequenza bisettimanale, ogni martedì e sabato, collegando l’aeroporto di Fiumicino con lo scalo slovacco in circa settantacinque minuti di volo. L’annuncio è avvenuto ufficialmente presso l’Ambasciata della Slovacca a Roma, durante un incontro organizzato per media e operatori del settore turistico. La presenza dei vertici dell’Aeroporto di Košice e dei rappresentanti degli enti turistici regionali ha sottolineato l’importanza strategica di questa rotta per il rafforzamento dei rapporti tra Italia e la regione della Slovacchia orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma-Košice: parte il nuovo volo diretto per scoprire la Slovacchia

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