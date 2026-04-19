Turismo Italia e Slovacchia orientale più vicine con il nuovo volo diretto Roma-Kosice di Wizz Air

Da oggi, un nuovo volo diretto collega Roma Fiumicino a Košice, aprendo una connessione aerea stabile tra Italia e Slovacchia orientale. Il servizio, gestito da Wizz Air, sarà disponibile durante tutto l’anno, offrendo un collegamento più rapido tra le due regioni. La rotta si inserisce tra le iniziative di ampliamento delle rotte europee della compagnia aerea.

(Adnkronos) – Italia e Slovacchia più vicine grazie al nuovo volo diretto tra Roma Fiumicino e Košice, operato tutto l'anno da Wizz Air. Un collegamento bisettimanale (il martedì e il sabato) che darà nuovo impulso ai flussi turistici, facilitando non solo l'incoming verso la Capitale ma anche l'opportunità per i visitatori italiani di scoprire una.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Wizz Air collega Palermo a Sofia con un nuovo volo diretto, ampliando le rotte tra Sud Italia e Balcani.Da Palermo a Sofia senza scali: è questo il nuovo collegamento inaugurato da Wizz Air, che dal 4 luglio prossimo metterà in moto un volo diretto tra...

Wizz Air, nuovo volo diretto Torino-Palermo: tutti i giorni, da maggio 2026Wizz Air annuncia il nuovo collegamento diretto tra Torino e Palermo che entrerà in funzione dal 4 maggio 2026.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Košice e la Slovacchia orientale: nuova rotta da Roma e opportunità per il trade; Ungheria: turismo verso un’ulteriore accelerazione grazie al nuovo corso del governo; Guiness Travel: per il turismo organizzato è il momento della svolta; Croazia, primo trimestre a + 9% di arrivi. Glavina: Occorre mantenere prezzi competitivi.

Turismo, Italia e Slovacchia orientale più vicine con il nuovo volo diretto Roma-Kosice di Wizz AirUn collegamento che offre grandi potenzialità di impulso turistico in una regione dell'Europa centrale ancora poco conosciuta ... adnkronos.com

Košice e la Slovacchia orientale: nuova rotta da Roma e opportunità per il tradeCon l’apertura del nuovo volo diretto tra Roma Fiumicino e Košice, operato da Wizz Air il martedì e il sabato, si accende un riflettore su una ... travelquotidiano.com

Tor di Quinto - Atletico Torrenova Under 19 Elite - Playoff, 1° Turno Highlights Gazzetta Regionale facebook