American Airlines ha annunciato il ripristino dei voli diretti tra Milano e Miami, con un collegamento giornaliero da e per l'aeroporto di Malpensa. La compagnia prevede di avviare i servizi nelle prossime settimane, offrendo un collegamento stabile tra le due città. L'iniziativa riguarda esclusivamente rotte senza scali intermedi, con un volo quotidiano.

Tornano i collegamenti aerei diretti tra Milano e Miami (Stati Uniti). Lo annuncia American Airlines, la compagnia aerea che farà partire i collegamenti con un volo diretto giornaliero da e per Malpensa. Tutti i voli tra Milano e Miami saranno operati da aeromobili Boeing 787-8. La tratta era già stata operativa dal 2016 al 2020. La compagnia, nella stagione estiva del 2026, assicurerà fino a tre collegamenti giornalieri tra Malpensa e gli Stati Uniti. Il nuovo servizio per Miami si aggiunge al collegamento annuale, con frequenza giornaliera, verso l'aeroporto Jfk di New York e ai voli stagionali giornalieri verso Philadelphia, introdotti nell'estate del 2025 e in ripresa dall'8 maggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Il nuovo volo (diretto) tra Milano e gli Stati Uniti

Articoli correlati

Leggi anche: Milano Cortina 2026, semifinale tra Italia e Stati Uniti: gli Azzurri del curling avanti, per sognare ancora

Torna il volo diretto tra Milano Malpensa e Miami: “Una delle rotte più apprezzate dai passeggeri”Milano, 30 marzo 2026 – Gradita novità per chi sta programmando le prossime vacanze.

Referendum: ha vinto il NO, ma il problema è un altro