Roma investe sette milioni di euro nel piano di zona di Massimina

A Roma sono stati stanziati sette milioni di euro per il piano di zona di Massimina. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova viabilità in via Tomasino d'Amico, nel quartiere a ovest della città. Il progetto riguarda lavori di infrastrutture e mobilità nella zona, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di circolazione locale.

Approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della nuova viabilità a via Tomasino d'Amico, nel piano di zona Massimina, a ovest di Roma.Ok alla nuova viabilità per MassiminaL’atto è stato votato nella giunta dello scorso giovedì 16 aprile, su proposta dell’assessore.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Formazione, la Regione investe sull'Its Academy: 5 milioni di euro all'anno nel prossimo triennioAll'inaugurazione dell'anno accademico presenta che la presidente dell'Umbria Stefania Proietti: "Investiamo in un percorso professionale... Radicondoli pensa al futuro. Diciotto milioni di euro nel piano triennale di opereQuasi 18 milioni di opere nel piano triennale dei lavori pubblici di Radicondoli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma investe sui suoi mercati: 1,7 milioni per rilanciare 10 rionali storici. Quali sono e cosa succederà; Round startup Italia 2026; Roma, acquisti da record ma la Champions resta un miraggio; Inaugurato il nuovo sottopasso della stazione di Bergamo (è costato 7 milioni di euro). Percassi: 100 milioni per Roma Outlet Village. Chi sono i tenant?Percassi investe 100 milioni e apre Roma Outlet Village. Chi sono i nuovi tenant? Alcuni nomi già trapelano in vista dell'opening di ottobre. distribuzionemoderna.info Roma Outlet Village, Percassi investe 100 milioni nel nuovo polo del fashion da 21 mila metri quadratiOperazione curata da Arcus Real Estate. Il nuovo villaggio aprirà entro fine ottobre e avrà 90 negozi, che aumenteranno a regime fino a 150. milanofinanza.it Ruba un’auto e investe un uomo durante la fuga: 17enne fermato da un funzionario di Roma Capitale al Prenestino facebook Roma investe sui suoi mercati: 1,7 milioni per rilanciare 10 rionali storici. Quali sono e cosa succederà ift.tt/FYvk8wj x.com